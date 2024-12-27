«Барселона» будет судиться с Ла Лигой из-за запрета регистрации Ольмо на вторую часть сезон

по-прежнему не может зарегистрировать атакующего полузащитникана вторую часть сезона.

По информации Mundo Deportivo, в ближайшие дни «Барселона» подаст новую жалобу на Ла Лигу в суд первой инстанции, чтобы добиться возможности внести Ольмо в заявку на оставшуюся часть сезона.

Также отмечается, что каталонский клуб должен успеть зарегистрировать игрока до 31 декабря.

При этом британское издание Daily Mail отмечает, что агент Ольмо уже изучает возможные варианты для перехода игрока в другой клуб.

В подписании 26-летнего футболиста заинтересованы три топ-клуба АПЛ — «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в контракте Ольмо с «Барселоной» есть пункт, согласно которому он может уйти бесплатно, если клуб не зарегистрирует его на вторую часть сезона.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ольмо в 60 миллионов евро.