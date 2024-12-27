Кечинов: Николсон не нападающий для больших целей

Экс-футболиствысказался о возможном уходе нападающего «красно-белых»

«Николсон находится в обойме "Спартака", это самое главное. Были моменты, когда Станкович полностью доверял Шамару, он выходил и забивал. Сейчас ставка делается на тройку нападения: Угальде, Бонгонда и Барко, но Николсон в ближайшем резерве. Он первый на подхвате. Сейчас рано говорить, что ему надо менять клуб, как минимум нужно доиграть до конца сезон.

Но, на мой взгляд, Николсон не нападающий для больших целей, не для серьёзных задач, которые стоят перед "Спартаком". Он подходит командам, которые могут быть в пятёрке РПЛ, но не для борьбы за чемпионство», — сказал Кечинов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Николсон провел за «Спартак» 9 матчей в рамках российской Премьер-лиги и забил 3 гола.