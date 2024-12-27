Де Йонгом интересуется «Ливерпуль»

По данным портала TEAMtalk, английскийзаинтересован в подписании 27-летнего хавбека «Барселоны»

При этом мерсисайдцы готовы совершить переход голландца только по окончании сезона, так как зимой не планируют выходить на трансферный рынок.

Каталонцы готовы отпустить полузащитника за 35 млн евро. «Ливерпуль» не против заплатить за него такие деньги, но главным препятствием является зарплата де Йонга в «Барселону», которую мерсисайдцы не готовы повторить. Трансфер состоится в случае, если хавбек уменьшит финансовые аппетиты.

В этом сезоне де Йонг сыграл 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист. Его контракт действует до лета 2026 года.