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    Де Йонгом интересуется «Ливерпуль»

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    По данным портала TEAMtalk, английский «Ливерпуль» заинтересован в подписании 27-летнего хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    При этом мерсисайдцы готовы совершить переход голландца только по окончании сезона, так как зимой не планируют выходить на трансферный рынок.

    Каталонцы готовы отпустить полузащитника за 35 млн евро. «Ливерпуль» не против заплатить за него такие деньги, но главным препятствием является зарплата де Йонга в «Барселону», которую мерсисайдцы не готовы повторить. Трансфер состоится в случае, если хавбек уменьшит финансовые аппетиты.

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