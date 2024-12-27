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    Артета: Мартинелли должен заменить Сака

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета дал комментарий об игре Габриэла Мартинелли.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мартинелли оказал большое влияние на игру против "Пэлас", и, как и другим игрокам, ему придется прибавить. Потому что Букайо, на которого мы очень рассчитываем, не будет с нами.

    Габи это нравится. Когда ставишь ему вызов, он хочет последовать ему сегодня, если сможет. Так что, думаю, он игрок, который любит ответственность, более важную роль.

    Опять же, все игроки атаки должны сейчас взять на себя ответственность», — цитирует Артету ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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