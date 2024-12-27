Аршавин рассказал, почему футболистам нельзя долго играть за молодежные команды

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита»поделился мнением о модели развития футболистов через молодежные и дублирующие команды.

«Любые "двойки" тратят достаточно денег, и, сколько бы футболистов ты ни продал, очень сложно отбивать деньги возможностями только одной команды.

Пока "Зенит‑2" сохраняется. Развитие игроков же происходит по‑разному. Богдан Москвичев должен был перейти в "Зенит‑2", но остался с молодыми ребятами. И ничто ему не помешало через полгода оказаться в РПЛ и достойно защищать ворота.

Я анализировал "Спартак‑2", в Первой лиге они играли неплохо. Но эти футболисты все равно не были востребованы в РПЛ и разошлись по низшим дивизионам. Как правило, сильные футболисты играют максимум 30 матчей за "двойки": либо они востребованы, либо не тянут и не интересны большим клубам. Если ярко выступаешь, можешь вообще из молодежки в основу попасть. "Краснодару" сам бог велел иметь "двойку", но видно, что не хотят.

К молодежному первенству у меня не всегда позитивный настрой, с точки зрения спорта это турнир низкого уровня. Как правило, это не дает реализовать возможности тем, кто остается там больше, чем на год.

Пример Батракова — сразу основа "Локомотива" и сборной России. С другой стороны, если играть в еврокубках, молодежная команда нужна.

Какая есть альтернатива? Дискуссии идут. Ведь наличие такого числа команд — дополнительные затраты для клубов. Если "Зенит" готов, то другие — нет. В мое время был "Зенит‑2", и все было нормально. Может быть, достаточно одной команды, но по условиям лицензирования — нельзя», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал главным открытием первой части сезона в РПЛ. 19-летний футболист провел 17 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.