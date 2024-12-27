Аморим: Тренер «Манчестер Юнайтед» никогда не может чувствовать себя комфортно

Главный тренеррассказал о напряженности в своей работе.

«Тренер "Манчестер Юнайтед" никогда не может чувствовать себя комфортно. Но я знаю причину, по которой работаю здесь. Знаю, что если мы не выиграем, то буду находиться в опасности, независимо от того, заплатили ли за меня отступные или нет, и мне это нравится, ведь это моя работа.

Можно возразить и сказать, что я здесь уже месяц и провёл четыре тренировочные сессии, но команда не побеждает. Такова реальность, и меня это вполне устраивает», — приводит слова Аморима BBC.

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент «Манчестер Юнайтед» идет только 13-м в турнирной таблице.