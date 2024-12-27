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    Аморим: Тренер «Манчестер Юнайтед» никогда не может чувствовать себя комфортно

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о напряженности в своей работе.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Тренер "Манчестер Юнайтед" никогда не может чувствовать себя комфортно. Но я знаю причину, по которой работаю здесь. Знаю, что если мы не выиграем, то буду находиться в опасности, независимо от того, заплатили ли за меня отступные или нет, и мне это нравится, ведь это моя работа.

    Можно возразить и сказать, что я здесь уже месяц и провёл четыре тренировочные сессии, но команда не побеждает. Такова реальность, и меня это вполне устраивает», — приводит слова Аморима BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    На данный момент «Манчестер Юнайтед» идет только 13-м в турнирной таблице.

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