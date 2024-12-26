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    Талалаев сделал выбор между «Спартаком» Станковича и Абаскаля

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    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сравнил работу Гильермо Абаскаля и Деяна Станковича в «Спартаке».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Давайте сравним результаты. Когда Абаскаль только пришел, "Спартак" выигрывал. Значит, в команде был заложен некий фундамент. Когда Станкович только пришел, всё было наоборот. У команды не было ни игры, ни позиционной атаки. А сейчас "Спартак" Станковича показывает тот самый футбол, который ждали зрители.

    При этом я не берусь оценивать работу другого тренера. Да, мне больше нравится "Спартак" Станковича, нежели "Спартак" Абаскаля, но, простите, Станкович получил мощное усиление состава. Я говорю о Барко и других игроках. Конечно, с такими новичками игра должна измениться», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, летом главным тренером «Спартака» стал Деян Станкович. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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