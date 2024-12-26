Талалаев сделал выбор между «Спартаком» Станковича и Абаскаля

Главный тренер «Балтики»сравнил работу

«Давайте сравним результаты. Когда Абаскаль только пришел, "Спартак" выигрывал. Значит, в команде был заложен некий фундамент. Когда Станкович только пришел, всё было наоборот. У команды не было ни игры, ни позиционной атаки. А сейчас "Спартак" Станковича показывает тот самый футбол, который ждали зрители.

При этом я не берусь оценивать работу другого тренера. Да, мне больше нравится "Спартак" Станковича, нежели "Спартак" Абаскаля, но, простите, Станкович получил мощное усиление состава. Я говорю о Барко и других игроках. Конечно, с такими новичками игра должна измениться», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, летом главным тренером «Спартака» стал Деян Станкович. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.