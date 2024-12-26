Семшов: «Динамо» каждый год не хватает стабильности

Бывший футболист московского «Динамо»прокомментировал игру своего бывшего клуба в осенней части сезона РПЛ.

«Из года в год "Динамо" не хватает стабильности. Если она будет, то команда поднимется на хорошие места. Даже в том году они ворвались в чемпионскую гонку в концовке, а если бы с начала сезона играли стабильно, то выиграли бы уже за несколько туров.

Нужна надежность в обороне и стабильность, все остальное у команды есть. Ну и нужны лидеры, которые смогут за счет своих качеств помогать команде выигрывать матчи», — сказал Семшов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров бело-голубые идут на четвертой позиции с 35 очками. Чемпионат России возобновится в марте.