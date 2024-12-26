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    Семшов: «Динамо» каждый год не хватает стабильности

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    Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал игру своего бывшего клуба в осенней части сезона РПЛ.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Из года в год "Динамо" не хватает стабильности. Если она будет, то команда поднимется на хорошие места. Даже в том году они ворвались в чемпионскую гонку в концовке, а если бы с начала сезона играли стабильно, то выиграли бы уже за несколько туров.

    Нужна надежность в обороне и стабильность, все остальное у команды есть. Ну и нужны лидеры, которые смогут за счет своих качеств помогать команде выигрывать матчи», — сказал Семшов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров бело-голубые идут на четвертой позиции с 35 очками. Чемпионат России возобновится в марте.

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