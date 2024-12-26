2-й таймЧелси — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул Палмер«Челси» — «Фулхэм». Онлайн
  • 17:35
    • «Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью, Холанн не реализовал пенальти
    Все новости спорта

    Рахимич: Пьянич говорит, что не встречал такого отношения даже в больших клубах, как «Барселона»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич рассказал об игре Миралема Пьянича в составе москвичей.

    Элвер Рахимич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элвер Рахимич

    «Он мне звонил, спрашивал про клуб, про Москву. Говорил, что есть интерес со стороны ЦСКА и спрашивал мое мнение. Он как мой ребенок.

    Я его встретил молодого Пьянича в сборной. Тогда он играл за "Лион", ему было 18 лет. Он мне как ребенок, я его вырастил как своих. Он знает, если я говорю, то так и есть.

    Я сказал ему правду про Москву, про Россию, про ЦСКА. Все лучшее, что есть. Я рад, что он защищает цвета ЦСКА.

    Мы часто общаемся. Это дружба, мы как братья. Мы родились в соседних городах. И в сборной играли вместе, и я тренировал сборную. Он мне больше, чем брат.

    Пьянич говорит самое лучшее. Он удивлен жизнью в Москве, отношением людей в клубе. Говорит, что не встречал такого отношения даже в больших клубах, как "Барселона". Не видел такого отношения, как в России», — отметил Рахимич в интервью пресс-службе ЦСКА.

    Календарь и таблица РПЛ

    На счету Пьянича в этом сезоне семь матчей без результативных действий.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Салах и компания деклассируют «лис»
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Аристократы» не заметят «Фулхэм»
  • «Челси» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Манкунианцы додавят «волков»
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Арока — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Андерлехт — Дендер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сент-Трейден — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.30
  • Прогноз на матч Брайтон — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры