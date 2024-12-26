Радимов: Качество игры «Зенита» оставляет желать лучшего, но результат есть

Экс-футболистдал комментарий о работеу руля

«Во‑первых, Семак выиграл три трофея. Это объективно. Во‑вторых, хотя у Семака действительно самый сильный состав в РПЛ, но он сталкивался с тяжелыми потерями по ходу года. Тем не менее, довел команду до чемпионства по итогам сезона‑2023/24.

В текущем сезоне "Зенит" начал так, что все предлагали сразу отдать им золото и разыгрывать следующий чемпионат. Но пошли травмы. Тем не менее, зенитовцы все‑таки удержались на вершине таблицы, вровень с "Краснодаром" по очкам. Качество игры "Зенита" оставляет желать лучшего, но результат есть», — цитирует Радимоа «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас у «Зенита» второе место в турнирной таблице чемпионата России, но одинаковое количество очков с лидирующим «Краснодаром».