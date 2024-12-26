Мбаппе заверил Переса, что будет забивать больше голов

У форварда «Реала» Килиана Мбаппе и президента клуба Флорентино Переса несколько недель назад состоялся диалог, пишет Marca.

Уточняется, что француз пообещал Пересу изменить ситуацию. Килиан заверил президента клуба в том, что улучшит результаты и сможет забивать больше голов, в том числе решающих.

Ранее Мбаппе заявил, что «сливочные» не пожалеют о его подписании.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. Ранее он играл за «ПСЖ».

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В текущем сезоне Мбаппе сыграл 23 матча за испанский клуб во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.