Мбаппе заверил Переса, что будет забивать больше голов

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Уточняется, что француз пообещал Пересу изменить ситуацию. Килиан заверил президента клуба в том, что улучшит результаты и сможет забивать больше голов, в том числе решающих.
Ранее Мбаппе заявил, что «сливочные» не пожалеют о его подписании.
Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. Ранее он играл за «ПСЖ».
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В текущем сезоне Мбаппе сыграл 23 матча за испанский клуб во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.