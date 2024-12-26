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    Мбаппе заверил Переса, что будет забивать больше голов

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    У форварда «Реала» Килиана Мбаппе и президента клуба Флорентино Переса несколько недель назад состоялся диалог, пишет Marca.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Уточняется, что француз пообещал Пересу изменить ситуацию. Килиан заверил президента клуба в том, что улучшит результаты и сможет забивать больше голов, в том числе решающих.

    Ранее Мбаппе заявил, что «сливочные» не пожалеют о его подписании.

    Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. Ранее он играл за «ПСЖ».

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    В текущем сезоне Мбаппе сыграл 23 матча за испанский клуб во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.

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