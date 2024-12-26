Ледяхов: У нас неплохой чемпионат, где обострилась борьба за чемпионство

Российский тренердал комментарий об итогах 2024 года.

«Если подводить итоги 2024 года для российского футбола, у нас неплохой чемпионат, где обострилась борьба за чемпионство. Уже приелись чемпионства "Зенита". Сейчас есть конкурентоспособные команды, которые могут составить борьбу за золото.

"Краснодар" очень неплохо выглядит, "Спартак" выглядел очень хорошо перед зимней паузой, а также "Динамо" может составить борьбу. Кроме того, внизу турнирной таблицы идёт серьёзная борьба за выживание. Поэтому мы не видим неинтересных матчей», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент лидерами РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит», на третьем месте располагается «Спартак».