Гвардиола: Это очень хорошая игра с нашей стороны

Наставникдал комментарий по поводу матча против(1:1).

«Мы сыграли очень хорошо. Но сейчас наша команда находится в таком периоде, в котором происходит такой сценарий: мы создаем моменты, но пропускаем, как только соперник в первый раз подходит к нашим воротам. Поэтому продолжаем работать

Это очень хорошая игра с нашей стороны против такого соперника — и с точки зрения атаки, и обороны. Мы много раз били из пределов штрафной, но не смогли добиться того результата, который хотели.

Сейчас нужно восстановиться и сыграть следующий матч с наилучшим настроем. Вот что нам нужно сделать», — цитирует Гвардиолу BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» с 28 очками идет шестым в турнирной таблице. У «Эвертона» 17 очков и 15-е место.