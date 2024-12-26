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    Гвардиола: «Манчестер Сити» может не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем турнирном положении дел команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Зона Лиги чемпионов? Когда я говорил об этом раньше, люди смеялись. Они говорили: "Попасть в Лигу чемпионов — это не такое уж большое достижение". Но я знаю, что это так, потому что видел это с другими клубами в этой стране. Они доминировали много лет, а затем долгое время не могли попасть в Лигу чемпионов.

    Единственная команда АПЛ, которая регулярно участвовала в Лиге чемпионов на протяжении последних лет, — это "Манчестер Сити". Теперь мы в зоне риска, определенно. Претендентов много. Для каждого клуба это очень важно, и если мы не будем выигрывать матчи, то пролетим.

    Если мы не квалифицируемся, это будет означать, что мы не заслужили этого, потому что были не готовы, у нас было много проблем, и мы не смогли их решить», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» идет только на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

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