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    Черчесов: «Краснодару» главное не совершить прошлогоднюю ошибку

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Сразу оговорюсь, что теперь за РПЛ слежу не так пристально, хоть на некоторые матчи и хожу. "Краснодар" второй год подряд уходит на зимний перерыв на первом месте. Им главное не совершить ошибку, потому что для меня ошибка — это когда ты повторяешь свой просчёт. В том сезоне весной они оказались не такими, какими были зимой. Если сейчас это повторится — значит, они совершат ошибку. Надеюсь, опыт прошлогодний им поможет.

    А что касается главных причин, то это, в первую очередь, организация клуба. Не может быть успеха, если клуба нет. У "Краснодара" всё хорошо со структурой, с организационными моментами, бюджетом, что позволяет приглашать и содержать футболистов. Это комплекс причин. Отсюда и игра становится сбалансированнее. Начали с ничеек, потом нашли свою игру, избежали провалов, пусть в конце чуть поймали качели», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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