Черчесов: «Зениту» нужна перезагрузка

Бывший главный тренер сборной Россиидал оценку игрев этом сезоне.

«С одной стороны, да, есть проблемы, а с другой — они набрали очков к перерыву больше, чем в прошлом сезоне. Перед Суперкубком я был на базе "Зенита" и тогда видел, что команда готова. Игроки работали с желанием, язык тела был отличный, поэтому они и начали мощно. Но потом пошли проблемы. Не знаю, с чем это связано — травмами Вендела и Глушенкова или с ещё чем-то, но играют с натяжкой, пусть и очки свои набирают.

Я сам недавно тренировал команду, которая пять раз подряд становилась чемпионом — "Ференцварош". Поэтому я прекрасно понимаю, с какими вопросами сейчас сталкивается Семак. Надо сказать, что эти вопросы не всегда бывают простыми. Дай бог, чтобы зимняя пауза им помогла осмыслить какие-то вещи. Им нужна перезагрузка, причём даже не трансферная, а внутренняя. Хотя свежая кровь всегда нужна, но, чтобы усилить такой клуб как "Зенит", действительно надо постараться. Иногда, отпуская игроков, ты тоже становишься сильнее. Футболистов надо постоянно зажигать. Убеждён, Семак на все эти вопросы обратит внимание», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» идет на втором месте в текущем сезоне чемпионата России, но у лидирующего «Краснодара» столько же очков.