Радимов: Бабич прогрессирует от матча к матчу

Срджан Бабич Фото: globallookpress.com
«Я бы в список лучших защитников РПЛ включил Бабича, а не Алипа. Если прошлый сезон Нурали отлично провел, то в нынешнем он действует с ошибками. В матче с "Крыльями Советов" (2:3) именно из его зоны забивались мячи. К сожалению, он еще получил травму. Желаю ему здоровья, но в этом сезоне он не так правильно действовал, как в прошлом.
Бабич прогрессирует от матча к матчу. Именно благодаря ему "Спартак" почти не пропускает», — сказал Радимов на «Матч ТВ».
В текущем сезоне Бабич провел 19 матчей за «Спартак», забив 2 гола и сделав один ассист.