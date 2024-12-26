Радимов: Бабич прогрессирует от матча к матчу

Экс-капитан петербургского «Зенита»похвалил защитника «Спартака»и добавил, что благодаря ему красно-белые в последнее время стали гораздо меньше пропускать.

«Я бы в список лучших защитников РПЛ включил Бабича, а не Алипа. Если прошлый сезон Нурали отлично провел, то в нынешнем он действует с ошибками. В матче с "Крыльями Советов" (2:3) именно из его зоны забивались мячи. К сожалению, он еще получил травму. Желаю ему здоровья, но в этом сезоне он не так правильно действовал, как в прошлом.

Бабич прогрессирует от матча к матчу. Именно благодаря ему "Спартак" почти не пропускает», — сказал Радимов на «Матч ТВ».

Календарь и таблица АПЛ

В текущем сезоне Бабич провел 19 матчей за «Спартак», забив 2 гола и сделав один ассист.