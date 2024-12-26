Аршавин: Переход Козлова в «Краснодар» — грусть

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита»назвал воспитанников академии клуба, которые удивили его в этом году.

«Если говорить внутри академии, то это Серега Чернов. Прошлой зимой я просил остаться его до лета, а дальше хотели принять решение. Но в итоге уже через три месяца мы чуть ли не упрашивали его пойти в "Зенит-2".

Мушкарин резко прибавил и стал надежнее. И Богдан Левандовский, кстати. Я бы его уже раза три отовсюду отчислил. Но тренеры переубедили. И в этом году он здорово спрогрессировал.

А на уровне РПЛ мне нравится, как играет Касимов. Учитывая форму Прохина и Переса, кажется, Касим заслуживал больше времени. Хорош Богдан Москвичев.

Переход Козлова в "Краснодар" — грусть. Но я все равно желаю ему там играть. Застопорился ли его прогресс? Чуть-чуть да. Но молодой игрок не может развиваться только вверх. Так можно сказать разве что про Кержа, который сразу стал здорово играть и развиваться», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».