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    Аршавин: Переход Козлова в «Краснодар» — грусть

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    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал воспитанников академии клуба, которые удивили его в этом году.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Если говорить внутри академии, то это Серега Чернов. Прошлой зимой я просил остаться его до лета, а дальше хотели принять решение. Но в итоге уже через три месяца мы чуть ли не упрашивали его пойти в "Зенит-2".

    Мушкарин резко прибавил и стал надежнее. И Богдан Левандовский, кстати. Я бы его уже раза три отовсюду отчислил. Но тренеры переубедили. И в этом году он здорово спрогрессировал.

    А на уровне РПЛ мне нравится, как играет Касимов. Учитывая форму Прохина и Переса, кажется, Касим заслуживал больше времени. Хорош Богдан Москвичев.

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    • Переход Козлова в "Краснодар" — грусть. Но я все равно желаю ему там играть. Застопорился ли его прогресс? Чуть-чуть да. Но молодой игрок не может развиваться только вверх. Так можно сказать разве что про Кержа, который сразу стал здорово играть и развиваться», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

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