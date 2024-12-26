Аршавин: «Зенит» готов продавать воспитанников своим конкурентам

Экс-игрок «Зенита»отметил, что питерский клуб готов продавать воспитанников академии прямым конкурентам по РПЛ.

«Недавно общался с Алексеем Зининым, спортивным директором "Родины". Он заинтересован в наших футболистах. Но мы не готовы отдавать их задёшево. Сейчас один из игроков уйдёт за плеядой Козловых, Никифоровых, Барановских. Считаю, что он точно потянет ФНЛ. Это хороший кейс для нас. Продавать мы готовы всем. Да и прямым конкурентам: и "Динамо", и "Спартаку", и "Локомотиву".

Чем больше наших футболистов будет играть в разных командах, тем нам лучше и проще будет потом в будущем привлекать игроков. А будут они востребованы для "Зенита" в будущем или нет, мы сейчас не узнаем», — сказал Аршавин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» закончил первую часть сезона на втором месте. У команды 39 очков. Столько же баллов в активе лидирующего «Краснодара».