Агент Антони: К нам обращались многие клубы — есть конкретный интерес

, агент футболиста, дал комментарий о будущем игрока.

«Да, многие клубы обращались к нам с предложением о переходе в январе. Команды хотели понять ситуацию, в которой находится футболист. Я могу подтвердить, что есть конкретный интерес.

"Манчестер Юнайтед" не выражал заинтересованности в продаже или аренде Антони. Руководство клуба не говорило нам о желании того, чтобы Антони ушел, несмотря на сообщения, которые мы видим о нашем клиенте.

Могу сказать, что будущее Антони тесно связано с интересами "Манчестер Юнайтед". Если клуб сочтет хорошей идеей отдать Антони в аренду в январе, чтобы он мог получить больше игрового времени и вернуть себе доверие, то мы вместе поработаем над этим вариантом.

В противном случае Антони будет усердно работать над тем, чтобы вернуть себе место в составе и продемонстрировать лучшие навыки под руководством нового тренера Рубена Аморима», — цитирует агента GiveMeSport.

Календарь и таблица АПЛ

В этом сезоне на счету Антони 4 матча АПЛ без голов и ассистов.