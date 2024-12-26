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    Агент Антони: К нам обращались многие клубы — есть конкретный интерес

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    Жуниор Педросо, агент футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони, дал комментарий о будущем игрока.

    Антони
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    Антони

    «Да, многие клубы обращались к нам с предложением о переходе в январе. Команды хотели понять ситуацию, в которой находится футболист. Я могу подтвердить, что есть конкретный интерес.

    "Манчестер Юнайтед" не выражал заинтересованности в продаже или аренде Антони. Руководство клуба не говорило нам о желании того, чтобы Антони ушел, несмотря на сообщения, которые мы видим о нашем клиенте.

    Могу сказать, что будущее Антони тесно связано с интересами "Манчестер Юнайтед". Если клуб сочтет хорошей идеей отдать Антони в аренду в январе, чтобы он мог получить больше игрового времени и вернуть себе доверие, то мы вместе поработаем над этим вариантом.

    В противном случае Антони будет усердно работать над тем, чтобы вернуть себе место в составе и продемонстрировать лучшие навыки под руководством нового тренера Рубена Аморима», — цитирует агента GiveMeSport.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом сезоне на счету Антони 4 матча АПЛ без голов и ассистов.

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