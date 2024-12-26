Аморим выступил с обращением к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Наставникобратился к болельщикам команды.

«Можем ли мы требовать что-то большее от болельщиков? Нет, только от себя. Я не могу сказать чего-то плохого о фанатах. Я хочу сказать фанатам, что мы вас понимаем. Я понимаю, как тренер, я понимаю этот момент, я понимаю разочарование. Я понимаю, мы будем совершенствоваться и исправляться, но на это потребуется время», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Сейчас в активе «Манчестер Юнайтед» всего 22 очка и 13-я строчка в турнирной таблице английского чемпионата.