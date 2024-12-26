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    Аморим выступил с обращением к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к болельщикам команды.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Можем ли мы требовать что-то большее от болельщиков? Нет, только от себя. Я не могу сказать чего-то плохого о фанатах. Я хочу сказать фанатам, что мы вас понимаем. Я понимаю, как тренер, я понимаю этот момент, я понимаю разочарование. Я понимаю, мы будем совершенствоваться и исправляться, но на это потребуется время», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

  • Революция отменяется. Гарначо, «новый Роналдиньо», «Мясник» и еще три игрока, которые только мешают Амориму спасать «Манчестер Юнайтед»
  • С этим составом Рубен Аморим точно не сделает из «Манчестер Юнайтед» машину для завоевания трофеев
  • Сегодня

    • Сейчас в активе «Манчестер Юнайтед» всего 22 очка и 13-я строчка в турнирной таблице английского чемпионата.

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