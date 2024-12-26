Алдонин: В будущем у Аршавина могло бы получиться на посту президента «Зенита»

Российский тренероценил перспективыв деятельности функционера.

По мнению Алдонина, в будущем Аршавин мог бы претендовать на пост президента «Зенита».

«Андрюша выбрал себе неплохое место для работы. С точки зрения футбольной харизмы у него всё в порядке, но встаёт вопрос опыта и знаний. Я знаю, что он развивается — получает тренерскую лицензию и, если не ошибаюсь, получил лицензию менеджера ФИФА. У него есть всё, чтобы быть успешным менеджером в будущем.

Что касается президента "Зенита", это очень серьёзная должность. Думаю, со временем может получиться и на этом посту», — сказал Алдонин «Чемпионату».