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    Алдонин: В будущем у Аршавина могло бы получиться на посту президента «Зенита»

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    Российский тренер Евгений Алдонин оценил перспективы Андрея Аршавина в деятельности функционера.

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    По мнению Алдонина, в будущем Аршавин мог бы претендовать на пост президента «Зенита».

    «Андрюша выбрал себе неплохое место для работы. С точки зрения футбольной харизмы у него всё в порядке, но встаёт вопрос опыта и знаний. Я знаю, что он развивается — получает тренерскую лицензию и, если не ошибаюсь, получил лицензию менеджера ФИФА. У него есть всё, чтобы быть успешным менеджером в будущем.

    Что касается президента "Зенита", это очень серьёзная должность. Думаю, со временем может получиться и на этом посту», — сказал Алдонин «Чемпионату».

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