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    Юран назвал позиции, которые можно укрепить в «Спартаке»

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    Экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о позициях в «Спартаке», которые нуждаются в усилении.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я думаю, ещё один центральный защитник хорошего уровня необходим "Спартаку". Станкович ставил в оборону Литвинова, но по своему амплуа тот всё же опорный полузащитник. Нацеленных на атаку игроков в команде достаточно, а вот качественный опорник оборонительного плана "Спартаку" не помешал бы.

    И, если возможности позволяют, я бы на месте Станковича попросил ещё нападающего таранного типа. Угальде — это хорошо. Но когда соперник всем составом обороняется на своей половине поля и взломать оборону через центр проблематично, нужно больше задействовать фланги и выпускать под прострелы-навесы мощного форварда типа Зе Луиша», — сказал Юран Чемпионату.

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