Юран: Почему уволили Абаскаля? Это говорит о работе тренера

Российский тренервысказался про экс-наставника «Спартака». Ранее испанец сказал, что нынешнюю команду красно-белых построил он и его штаб.

«Я вообще не понимаю этого выражения "багаж старого тренера". Что это вообще такое? Наверное, так можно выразиться, если тебя неделю назад уволили, и новый тренер только-только пришёл в команду. А здесь между этими событиями прошло больше полугода. После Абаскаля был исполняющий обязанности, потом пришёл новый главный тренер, со своей философией и требованиями, своим видением игровой схемы и тренировочного процесса. И мы видели: в начале чемпионата "Спартак" выглядел не очень. Результаты были не слишком хорошие. Но тренер искал связки, менял схему: пробовал играть и в пять, и в четыре защитника. Даже со стороны было заметно, что тренер перестраивает игру, меняет требования. Да и не все футболисты, которые при Абаскале считались игроками стартового состава, сохранили свои позиции при Станковиче. Да, какие-то футболисты покупались при Абаскале. Но, во-первых, их приобретал клуб. Чтобы пригласить футболиста, по большому счёту, много ума не надо.

Есть финансы и есть квалификация исполнителя. Встроить игрока в схему, в требования — вот тренерское искусство. Почему уволили Абаскаля? Он не смог дать с этой командой результата. Это и говорит о работе тренера.

Его высказывания сейчас звучат немного по-детски. Почему он не говорил этого в начале сезона, когда не всё у "Спартака" складывалось ровно? А стоило им пять-шесть матчей выиграть в концовке — и всё, это я сделал эту команду? Детский лепет, на мой взгляд», — сказал Юран «Чемпионату».