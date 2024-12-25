Титов назвал матч, который станет ключевым в весенней части РПЛ

Бывший капитан «Спартака»высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, отставая на два очка от «Краснодара» и «Зенита».

«Мартовский матч между "Спартаком" и "Зенитом" будет ключевым в весенней части чемпионата, здесь может решаться вопрос чемпионства.

Осталось 12 туров, "Спартак" отстает от первого места всего на два очка. Мы видели, как "Зенит" может проигрывать дома, как "Краснодар" теряет очки и уступает "Спартаку" по всем статьям. Так что главным амбассадором весны в РПЛ назову "Спартак", который может обыграть любого соперника.

Зимний перерыв для "Спартака" совсем некстати? Банальные слова, но так и есть, ведь команда была на ходу. С другой стороны, отдыхать надо всем, в том числе и спартаковцам.

Команда приложила много сил, чтобы добиться результата в концовке года. У меня нет никаких сомнений, что команда играла на максимуме, отдавалась физически на 100%.

Важный момент — психология. Люди устают, выдавая максимум в каждой игре. Ты не можешь давать результат постоянно, рано или поздно на фоне усталости случится осечка. С нами так же было, когда казалось, что мы сильнее и вынесем любого, но порой аутсайдеры преподносили сюрпризы. "Спартак" показал классный результат, взяв 18 очков из 18, но теперь нужно восстановиться. Мы видим, что результат делают иностранцы, а жить в чужой стране без поддержки близких не каждый сможет», — приводит слова Титова «Матч ТВ».