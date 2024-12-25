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    Радимов: У «Динамо» на поле нет лидера

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    Экс-игрок сборной России Владислав Радимов отметил, что московскому «Динамо» не хватает лидера.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Динамо» идет 4-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 35 очков в 18 встречах.

    «С одной стороны, они ушли на перерыв с такой позиции, откуда лидеров еще можно догнать. Особенно учитывая осечки "Краснодара" и "Зенита". Однако я считаю, что "Динамо" могло быть выше. Их большая проблема: у них на поле нет лидера. Тюкавин может быть наконечником атаки и забивать, но это не лидерские качества. Может быть, это только пока, из‑за молодого возраста. Фомин — молчун, тоже не лидер. А иностранцы начинают заигрываться, играть на публику, что чревато потерей очков.

    Мне кажется, руководству "Динамо" надо задуматься о приобретении лидера», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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