Радимов: У «Динамо» на поле нет лидера

Экс-игрок сборной Россииотметил, что московскомуне хватает лидера.

«Динамо» идет 4-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 35 очков в 18 встречах.

«С одной стороны, они ушли на перерыв с такой позиции, откуда лидеров еще можно догнать. Особенно учитывая осечки "Краснодара" и "Зенита". Однако я считаю, что "Динамо" могло быть выше. Их большая проблема: у них на поле нет лидера. Тюкавин может быть наконечником атаки и забивать, но это не лидерские качества. Может быть, это только пока, из‑за молодого возраста. Фомин — молчун, тоже не лидер. А иностранцы начинают заигрываться, играть на публику, что чревато потерей очков.

Мне кажется, руководству "Динамо" надо задуматься о приобретении лидера», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».