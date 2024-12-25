Тренер «Зенита»: Соболев обладает качествами, которых нам не хватало после ухода Дзюбы

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«Это игрок, обладающий теми качествами, которых нам не хватало после ухода Артема Дзюбы: он хорошо цепляется за мяч, забивает.
За последние четыре-пять лет Соболев входит в список лучших бомбардиров Премьер-лиги. Плюс Александр россиянин. Потому и решили купить его.
При этом он не прошел с нами сборы, у него был длительный период на старте сезона без игровой практики. Всё это сказывается. Но мы не сомневаемся: Соболев поможет нам», — приводит слова Оливейры «Российская газета».
В текущем сезоне Соболев провел в российской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.