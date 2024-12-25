ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииСборная Испании лучшая в Европе, непобедимый «Байер» и закат эпохи Клоппа. Топ-10 событий 2024 года
    Все новости спорта

    Тренер «Зенита»: Соболев обладает качествами, которых нам не хватало после ухода Дзюбы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Спартак РПЛ Футбол России
    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, почему санкт-петербургский выкупил у «Спартака» нападающего Александра Соболева.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Это игрок, обладающий теми качествами, которых нам не хватало после ухода Артема Дзюбы: он хорошо цепляется за мяч, забивает.

    За последние четыре-пять лет Соболев входит в список лучших бомбардиров Премьер-лиги. Плюс Александр россиянин. Потому и решили купить его.

  • Кризис жанра. Топ-5 неудачников первой половины сезона РПЛ
  • Они хотят забыть первую часть розыгрыша чемпионата России, как страшный сон
  • 16/12/2024

    • При этом он не прошел с нами сборы, у него был длительный период на старте сезона без игровой практики. Всё это сказывается. Но мы не сомневаемся: Соболев поможет нам», — приводит слова Оливейры «Российская газета».

    В текущем сезоне Соболев провел в российской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в армейском дерби?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Салах и компания деклассируют «лис»
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Аристократы» не заметят «Фулхэм»
  • «Челси» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Эгнатия — Кукес
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры