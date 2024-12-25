Тренер «Зенита»: Соболев обладает качествами, которых нам не хватало после ухода Дзюбы

Тренер «Зенита»рассказал, почему санкт-петербургский выкупил у «Спартака» нападающего

«Это игрок, обладающий теми качествами, которых нам не хватало после ухода Артема Дзюбы: он хорошо цепляется за мяч, забивает.

За последние четыре-пять лет Соболев входит в список лучших бомбардиров Премьер-лиги. Плюс Александр россиянин. Потому и решили купить его.

При этом он не прошел с нами сборы, у него был длительный период на старте сезона без игровой практики. Всё это сказывается. Но мы не сомневаемся: Соболев поможет нам», — приводит слова Оливейры «Российская газета».

В текущем сезоне Соболев провел в российской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.