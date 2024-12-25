Наумов считает, что Помазун может стать основным вратарем в «Спартаке»

Экс-президентподелился мнением о возможном переходе голкипера

«Есть такое понятие "нераскрученный футболист". Мне кажется, что Илья Помазун — нераскрученный вратарь. Он очень сильный голкипер, который много раз доказывал это. Илья немножко пересидел в ЦСКА под Акинфеевым. Понятно, что ему не светило быть первым номером, но потом в арендах мы увидели, что Помазун — неплохой вратарь. Мне кажется, что Илья в "Спартаке" может стать первым номером. Я не вижу, кто в "Спартаке" сильнее. Селихов и Максименко допускают слишком много ошибок.

Конечно, реакция от такого трансфера будет не очень хорошей. Мы знаем отношения болельщиков ЦСКА и "Спартака" друг к другу. Когда Помазун сказал в интервью, что не против был пойти в "Спартак", тогда уже была негативная реакция от болельщиков армейцев. Но через это надо проходить. Я к этому отношусь нормально. Человек хочет работать. Если ему предложит контракт "Спартак", почему он должен отказываться? Тем более — он давно не играл за ЦСКА. Мало значит, какую он школу закончил.

Есть много футболистов, которые закончили одну школу, но за этот клуб не играли. К примеру, взять Кокорина, который с 10 до 17 лет был в академии "Локомотива", но не сыграл ни одного матча в основе. Никто даже не знает, что он воспитанник "Локомотива". Помазун в "Спартаке" будет выглядеть неплохо», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Напомним, что сам Помазун допускал возможность перехода в «Спартак». В нынешнем сезоне голкипер не принял участие ни в одном матче ЦСКА.