Корнаухов: Сейчас «Динамо» находится в таблице именно там, где должно находиться

Экс-футболиствысказался о турнирном положении московскогов нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Многие команды в этом сезоне РПЛ играют отрезками. То удачная серия, то неудачная. "Динамо" не исключение. У них примерно та же ситуация. У них были локальные неудачи, но не было больших провалов. Им не хватает баланса и стабильности в обороне.

Думаю, что сейчас "Динамо" находится в турнирной таблице именно там, где должно находиться», — сказал Корнаухов в эфире программы «Все на Матч!».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Динамо» располагается на 4-е место в таблице с 35-ю очками в активе.