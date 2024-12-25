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    Корнаухов: Сейчас «Динамо» находится в таблице именно там, где должно находиться

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    Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о турнирном положении московского «Динамо» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»

    «Многие команды в этом сезоне РПЛ играют отрезками. То удачная серия, то неудачная. "Динамо" не исключение. У них примерно та же ситуация. У них были локальные неудачи, но не было больших провалов. Им не хватает баланса и стабильности в обороне.

    Думаю, что сейчас "Динамо" находится в турнирной таблице именно там, где должно находиться», — сказал Корнаухов в эфире программы «Все на Матч!».

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