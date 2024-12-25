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    Кордоба стал лучшим игроком «Краснодара» в первой части сезона

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    «Краснодар» объявил итоги голосования за лучшего футболиста первой части сезона.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Джон Кордоба — лучший футболист команды в первой части сезона. Этой осенью форвард записал себе в актив восемь голов и три результативных паса, а также заработал один пенальти. За него проголосовало большинство болельщиков.

    Вторым в голосовании стал Станислав Агкацев, у которого аж 12 сухих матчей и один отбитый пенальти. Эдуард Сперцян с шестью голами и тремя результативными передачами замкнул тройку призёров.

    Поздравляем наших парней и желаем им не сбавлять обороты!», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

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