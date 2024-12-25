Колыванов: Успехи «Спартака» никак не связаны с Абаскалем

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал недавние высказывания экс-тренера «Спартака»

Отвечая на вопрос о прогрессе «Спартака» в текущем сезоне, Абаскаль заявил, что «команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами».

«Полностью не согласен со словами Абаскаля, что этот "Спартак" играет на его "багаже". Станкович построил совсем другую команду и в этом его заслуга. Абаскаль тут ни при чем.

Почему он так сказал? Надо как-то отмазываться. Другой тренер построил команду, а Абаскаль хочет забрать все лавры себе.

Это неправильно. Лучше бы промолчал и ничего не говорил бы», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, летом главным тренером «Спартака» стал Деян Станкович. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.