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    Колыванов: Успехи «Спартака» никак не связаны с Абаскалем

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    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал недавние высказывания экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Отвечая на вопрос о прогрессе «Спартака» в текущем сезоне, Абаскаль заявил, что «команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами».

    «Полностью не согласен со словами Абаскаля, что этот "Спартак" играет на его "багаже". Станкович построил совсем другую команду и в этом его заслуга. Абаскаль тут ни при чем.

    Почему он так сказал? Надо как-то отмазываться. Другой тренер построил команду, а Абаскаль хочет забрать все лавры себе.

    Это неправильно. Лучше бы промолчал и ничего не говорил бы», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

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    • Напомним, летом главным тренером «Спартака» стал Деян Станкович. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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