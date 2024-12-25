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    Кечинов: Мне непонятны слова Абаскаля, он ничего не добился в «Спартаке»

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал недавние высказывания экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Отвечая на вопрос о прогрессе «Спартака» в текущем сезоне, Абаскаль заявил, что «команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами».

    «Абсолютно не согласен со словами Абаскаля. При нем впереди играли другие футболисты. Может, в обороне есть ребята, которые были при нем. Тот же Угальде при Абаскале практически не играл.

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    • Все люди разные, может, кому-то нужна эта шумиха. Не понимаю Абаскаля. Если бы он чего-то добился в "Спартаке", а его бы уволили после удачного сезона, тогда можно было бы понять эти слова. Но он ничего не добился и такое заявляет. Мне непонятны его слова», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

    Напомним, летом пост главного тренера «Спартака» занял Деян Станкович. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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