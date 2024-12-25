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    Черданцев: Было бы логично, если бы Угальде ушел летом

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    Комментатор Георгий Черданцев высказался о будущем форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Футболист летом может покинуть клуб. У нападающего были предложение от топ-команд АПЛ.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Было бы логично, если бы летом Угальде уехал. Потому что Россия — явно не финальная точка карьеры для любого футболиста. Это нормально. Футбол тоже бизнес. Если "Спартак" отобьет свои 15 миллионов и заработают каких-то денег на нем, думаю, что это будет неплохо для клуба.

    Было бы странно рассчитывать, что вы получите игрока неплохой сборной, чтобы он остался на много лет. Это маловероятно. Поэтому это такой момент, который нужно иметь ввиду, что такой футболист, скорее всего, приходит на перепродажу, но какую-то пользу сиюмоментную он принесет», — сказал Черданцев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В сезоне-2024/25 Угальде сыграл 22 матча и забил 16 голов. Его соглашение истекает летом 2028 года.

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