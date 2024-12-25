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    Аршавин: Хочу стать президентом «Зенита», главным тренером пока себя не вижу

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    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своих дальнейших планах.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Если честно, всегда хотел быть президентом "Зенита". Это же круто — руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад.

    Тренерский штаб Сергея Семака? Нет. Другого клуба? Возможно. Но, полагаю, этот клуб будет каким-то маленьким. Ситуация же по-разному может сложиться. Главным тренером пока себя не вижу. Брать ответственность за такого рода результат не хочу», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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