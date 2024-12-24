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    Ван Дейк может сменить «Ливерпуль» на «Реал»

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    Мадридский «Реал» положил глаз на центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, сообщает портал Defensa Central.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    Контракт 33-летнего голландца с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года и пока стороны не могут договориться о его продлении.

    Этой ситуацией и собирается воспользоваться «Реал», который уже в январе сможет официально предложить ван Дейку контракт.

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    • Напомним, что королевский клуб также интересуется защитником мерсиайдцев Трентом Александром-Арнольдом, у которого также истекает контракт по окончании сезона.

    В текущем сезоне ван Дейк провел 22 матча во всех турнирах, забил два мяча.

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