Ван Дейк может сменить «Ливерпуль» на «Реал»

Мадридскийположил глаз на центрального защитника «Ливерпуля», сообщает портал Defensa Central.

Контракт 33-летнего голландца с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года и пока стороны не могут договориться о его продлении.

Этой ситуацией и собирается воспользоваться «Реал», который уже в январе сможет официально предложить ван Дейку контракт.

Напомним, что королевский клуб также интересуется защитником мерсиайдцев Трентом Александром-Арнольдом, у которого также истекает контракт по окончании сезона.

В текущем сезоне ван Дейк провел 22 матча во всех турнирах, забил два мяча.