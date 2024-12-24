Ван Дейк может сменить «Ливерпуль» на «Реал»

Вирджил ван Дейк Фото: globallookpress.com
Контракт 33-летнего голландца с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года и пока стороны не могут договориться о его продлении.
Этой ситуацией и собирается воспользоваться «Реал», который уже в январе сможет официально предложить ван Дейку контракт.
Напомним, что королевский клуб также интересуется защитником мерсиайдцев Трентом Александром-Арнольдом, у которого также истекает контракт по окончании сезона.
В текущем сезоне ван Дейк провел 22 матча во всех турнирах, забил два мяча.