Силкин: У «Зенита» есть факт наличия сильных легионеров и отсутствия результата

Известный тренервысказался об итогах первой части сезона.

«Все может еще поменяться. "Спартак" набрал хороший ход после невыразительного старта сезона. Меня удручает другое. То, что в РПЛ очень много иностранцев. Для чего нужны 15 легионеров в команде? Я понимаю 3-5 человек, которые выходят на поле и делают результат. А зачем столько иностранцев? У "Динамо" 14 легионеров — одуреть можно. Они приезжают сюда не для того, чтобы занимать первые места, а чтобы заработать денег. Получается, что из команд с хорошими финансовыми возможностями не уходит ни один иностранец.

"Краснодар"? В прошлом сезоне южане тоже ушли на перерыв лидерами, но в итоге в последнем туре все поменялось. Чтобы становиться чемпионом, нужно заранее обеспечить себе тылы, а не решать это в последнем туре. А то получается, победа случайная.

"Зенит"? Есть факт наличия сильных легионеров и отсутствия результата. Если они дома при своей публике проигрывают, о чем говорить? Если они не воспринимают тренера, для чего тогда сюда приехали? Сами по себе играть? Когда их много, они могут влиять на разные вещи. Когда их мало — нормальная ситуация. Чтобы оздоровить ситуацию в командах, эти игроки должны быть помощниками.

"Спартак"? Со стороны видно, что команда играет, заслуженно победила лидера РПЛ "Краснодар". Это говорит о том, что футболисты чего-то хотят.

ЦСКА? Все ожидали большего от "армейцев". Не знаю, почему у них не получается. Тренера они взяли неплохого, который говорит по-русски. Не знаю, какова роль Пьянича, зачем его пригласили. В целом из топ-клубов ЦСКА разочаровал больше всех. Хотя он обыграл "Динамо", с которым всегда неудачно играл. А потом начал сливать очки кому попало», — цитирует Силкина «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что лидерами РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит».