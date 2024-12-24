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    Мохамед СалахУйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха
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    Кафанов: Во второй части сезона Сафонов и Доннарумма будут конкурировать на равных

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    Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов оценил текущую форму голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова и считает, что после возобновления чемпионата он ничем не будет уступать итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Сейчас Матвей показывает серьезный европейский уровень. Что касается конкуренции с Доннаруммой, то стоит вернуться на несколько месяцев назад, когда он только пришел в клуб. Тогда многие предрекали ему судьбу Андрея Лунева в "Байере". Говорили, что он просидит года два на скамейке, а затем уйдет в аренду, потому что не будет играть.

  • Уйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха
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    • Сейчас совершенно другая ситуация. Уже никто не сомневается в том, что Матвей закрепился в команде и является достойным конкурентом итальянца. Он закончил этот год на очень хорошей ноте, помог команде в кубковом матче, выиграл серию пенальти. Перед началом второй части сезона они будут в равных условиях.

    Многие сомневались, что Матвей может составить конкуренцию Доннарумме, но надо понимать, что Матвей никогда не был вторым номером в своей карьере, что по характеру и духу это первый вратарь, и сейчас он идет к этой цели», — сказал Кафанов Sport24.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В этом сезоне Сафонов сыграл 5 матчей в Лиге 1, 2 игры в Лиге чемпионов и одну в Суперкубке Франции, где стал героем послематчевой серии пенальти с «Лансом», отразив два удара. За «ПСЖ» он выступает первый сезон.

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