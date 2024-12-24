Кафанов: Во второй части сезона Сафонов и Доннарумма будут конкурировать на равных

Тренер вратарей сборнойоценил текущую форму голкипера французского «ПСЖ»и считает, что после возобновления чемпионата он ничем не будет уступать итальянцу

«Сейчас Матвей показывает серьезный европейский уровень. Что касается конкуренции с Доннаруммой, то стоит вернуться на несколько месяцев назад, когда он только пришел в клуб. Тогда многие предрекали ему судьбу Андрея Лунева в "Байере". Говорили, что он просидит года два на скамейке, а затем уйдет в аренду, потому что не будет играть.

Сейчас совершенно другая ситуация. Уже никто не сомневается в том, что Матвей закрепился в команде и является достойным конкурентом итальянца. Он закончил этот год на очень хорошей ноте, помог команде в кубковом матче, выиграл серию пенальти. Перед началом второй части сезона они будут в равных условиях.

Многие сомневались, что Матвей может составить конкуренцию Доннарумме, но надо понимать, что Матвей никогда не был вторым номером в своей карьере, что по характеру и духу это первый вратарь, и сейчас он идет к этой цели», — сказал Кафанов Sport24.

Календарь и таблица Лиги 1

В этом сезоне Сафонов сыграл 5 матчей в Лиге 1, 2 игры в Лиге чемпионов и одну в Суперкубке Франции, где стал героем послематчевой серии пенальти с «Лансом», отразив два удара. За «ПСЖ» он выступает первый сезон.