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    Глушаков назвал главного претендента на чемпионство в этом сезоне РПЛ

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    Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков дал комментарий по поводу борьбы за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «У "Краснодара" всё нормально. Может, немного начали сбавлять из-за того, что много игроков летали в сборные. Может, из-за этого получилась немного скомканная концовка для конкретных футболистов. А рисунок игры остался, "Краснодар" стабилен. Просто кому-то давали отдохнуть после перелётов и пауз на сборные. Какие-то отдельные игроки не до конца восстанавливались, и из-за этого казалось, что у команды спад.

    Главный претендент на чемпионство? Да, конечно. То, как они провели первую часть сезона, — сильный фактор за них. Главное — хорошо подготовиться за зиму и сделать правильные приобретения в трансферное окно. Покупать не по десять футболистов, а усилиться точечно и не ломать систему и атмосферу в команде. Всё остальное будет зависеть от тренеров, в том числе по физподготовке. Так что и "Краснодар", и "Спартак", и "Зенит" участвуют в этой гонке», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что сейчас у «Краснодара» и «Зенита» одинаковое количество очков. «Спартак» отстает на два очка.

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