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    Аморим: Я очень расстроен из-за результатов, но знаю, что делать

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о своем главном желании на ближайшее время.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Я просто хочу победить с "Манчестер Юнайтед", мне всё равно, что скоро Рождество. Я, как и болельщики, очень расстроен из-за результатов, но знаю, что делать. Однако для этого нам придётся шаг за шагом решать некоторые проблемы и находить ответы на все вопросы. Мы будем бороться за это.

    Перестройка? Мы должны быть честны с нашими болельщиками. На это потребуется время, и мы не говорим, что хотим выиграть время, это факт. Мы так усердно работали в течение этого месяца, и вы не заметите особых изменений. Конечно, победа в дерби, но для меня это ничего не значит. В первую очередь нужно выигрывать матчи, в которых мы должны побеждать, как, например, в воскресенье против "Борнмута".

    Мы должны многое построить в клубе, нам нужно время, чтобы перестроиться. Ясное видение — это самое важное. На это потребуется время, но мы готовы страдать вместе с болельщиками. В конце концов, мы победим», — приводит слова Аморима Sky Sports.

    Сейчас в активе «Манчестер Юнайтед» всего 22 очка и 13-я строчка в турнирной таблице английского чемпионата.

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