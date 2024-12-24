Аморим: Я очень расстроен из-за результатов, но знаю, что делать

Главный тренеррассказал о своем главном желании на ближайшее время.

«Я просто хочу победить с "Манчестер Юнайтед", мне всё равно, что скоро Рождество. Я, как и болельщики, очень расстроен из-за результатов, но знаю, что делать. Однако для этого нам придётся шаг за шагом решать некоторые проблемы и находить ответы на все вопросы. Мы будем бороться за это.

Перестройка? Мы должны быть честны с нашими болельщиками. На это потребуется время, и мы не говорим, что хотим выиграть время, это факт. Мы так усердно работали в течение этого месяца, и вы не заметите особых изменений. Конечно, победа в дерби, но для меня это ничего не значит. В первую очередь нужно выигрывать матчи, в которых мы должны побеждать, как, например, в воскресенье против "Борнмута".

Мы должны многое построить в клубе, нам нужно время, чтобы перестроиться. Ясное видение — это самое важное. На это потребуется время, но мы готовы страдать вместе с болельщиками. В конце концов, мы победим», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Сейчас в активе «Манчестер Юнайтед» всего 22 очка и 13-я строчка в турнирной таблице английского чемпионата.