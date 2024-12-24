Аморим: Я всегда готов помочь Рашфорду

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о ситуации с. Футболист может сменить команду. По словам специалиста, он всегда готов помочь игроку.

«Ситуация сложная. Понимаю, что вокруг таких игроков много людей, которые принимают решения, не всегда придуманные именно футболистом.

Я всегда готов помочь Маркусу, как и другим игрокам. Я должен поступать так, как должен.

Это те люди приняли решение дать такое интервью, не только Маркус. Я могу это понять. Как тренер, я сосредоточен на выступлениях футболиста и его тренировках. С остальным мне и клубу лучше разбираться тогда, когда придет время. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы Маркус прибавил, нам нужен такой талантливый парень.

На данный момент я забываю об интервью и смотрю на поле», — сказал Аморим Sky Sports.

В нынешнем сезоне Рашфорд в 24-х матчах забил 7 голов и сделал 3 ассиста.