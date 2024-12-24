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    Аморим: Я всегда готов помочь Рашфорду

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ситуации с Маркусом Рашфордом. Футболист может сменить команду. По словам специалиста, он всегда готов помочь игроку.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Ситуация сложная. Понимаю, что вокруг таких игроков много людей, которые принимают решения, не всегда придуманные именно футболистом.

    Я всегда готов помочь Маркусу, как и другим игрокам. Я должен поступать так, как должен.

    Это те люди приняли решение дать такое интервью, не только Маркус. Я могу это понять. Как тренер, я сосредоточен на выступлениях футболиста и его тренировках. С остальным мне и клубу лучше разбираться тогда, когда придет время. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы Маркус прибавил, нам нужен такой талантливый парень.

    На данный момент я забываю об интервью и смотрю на поле», — сказал Аморим Sky Sports.

    В нынешнем сезоне Рашфорд в 24-х матчах забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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