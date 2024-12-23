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    Веретенников считает, что руководство ПСЖ сделает ставку на Сафонова

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    Экс-футболист сборной России Олег Веретенников высказался о шансах российского голкипера Матвея Сафонова закрепиться в основном составе ПСЖ.

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
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    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ

    «Сафонов показывает достойную игру в Париже. Доннарумма получил травму, и Матвей хорошо воспользовался предоставленным шансом, показал свой уровень в этом игре. У него сейчас будет возможность закрепиться в основе ПСЖ, если будет продолжать показывать хорошую игру.

    У Доннаруммы скоро заканчивается контракт с ПСЖ. Руководство клуба, вероятно, сделает ставку на Сафонова, и для него это будет возможностью закрепиться на топовом уровне. Хочется пожелать удачи Матвею в Париже и играть без травм», — сказал Веретенников «Советскому спорту».

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