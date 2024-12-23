Веретенников считает, что руководство ПСЖ сделает ставку на Сафонова

Экс-футболист сборной Россиивысказался о шансах российского голкиперазакрепиться в основном составе

«Сафонов показывает достойную игру в Париже. Доннарумма получил травму, и Матвей хорошо воспользовался предоставленным шансом, показал свой уровень в этом игре. У него сейчас будет возможность закрепиться в основе ПСЖ, если будет продолжать показывать хорошую игру.

У Доннаруммы скоро заканчивается контракт с ПСЖ. Руководство клуба, вероятно, сделает ставку на Сафонова, и для него это будет возможностью закрепиться на топовом уровне. Хочется пожелать удачи Матвею в Париже и играть без травм», — сказал Веретенников «Советскому спорту».

В нынешнем сезоне Сафонов провел за ПСЖ 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов.