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    Один из лидеров «Арсенала» выбыл на длительный срок

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    Атакующий полузащитник «Арсенала» Букайо Сака не поможет «Арсеналу» в ближайших матчах английской Премьер-лиги. Об этом сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    Сака получил травму в недавнем матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (5:1).

    «Все выглядит не очень хорошо. Ему придется пропустить много недель. Это огромный удар, для "Арсенала" это будет серьезным испытанием», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

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    • Также стало известно, что из-за травмы некоторое время придется пропустить Рахиму Стерлингу.

    «Стерлинг выбыл на несколько недель. У него травма колена. В ближайшие дни он пройдет дополнительное обследование, после чего можно будет говорить о более точных сроках восстановления», — добавил Артета.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 17 туров.

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