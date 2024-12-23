Один из лидеров «Арсенала» выбыл на длительный срок

Букайо Сака Фото: globallookpress.com
Сака получил травму в недавнем матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (5:1).
«Все выглядит не очень хорошо. Ему придется пропустить много недель. Это огромный удар, для "Арсенала" это будет серьезным испытанием», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.
Также стало известно, что из-за травмы некоторое время придется пропустить Рахиму Стерлингу.
«Стерлинг выбыл на несколько недель. У него травма колена. В ближайшие дни он пройдет дополнительное обследование, после чего можно будет говорить о более точных сроках восстановления», — добавил Артета.
«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 17 туров.