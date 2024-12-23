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    Орлов: В «Зените» нет единого футбольного коллектива

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    Комментатор Геннадий Орлов рассказал о проблемах «Зенита». По его мнению, в команде нет единого коллектива.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «В "Зените" по-прежнему мы рассчитываем на отдельные индивидуальности в команде. Они есть. Но пока ещё нет единого футбольного коллектива, вот такой сыгранной семьи футбольной. Ну, у нас нет двух лучших — Вендела и Глушенкова. Они сейчас появились, но они пока ещё не готовы функционально как раз. Ну и остальные игроки-то, ну… Там много всего, это всё работа тренерского штаба», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после 18 туров идёт вторым в таблице РПЛ, набрав 39 баллов.

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