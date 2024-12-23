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    Невилл: «Ливерпуль» играет намного лучше, чем я мог предположить

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
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    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    «Возможно, в нынешнем "Ливерпуле" есть моменты, которые напоминают мне команду "Манчестер Юнайтед", в которой я играл. Я вижу Дэвида Бекхэма справа, Трента Александер-Арнольда, который делает невероятные передачи, я вижу забегания назад и множество попыток атаковать, но в основном я вижу разные стили футбола в одной игре.

    За последние восемь лет нас приучили к этой идеологии, которая подразумевает наличие устоявшейся философии игры, но в нынешнем "Ливерпуле" я этого не вижу. Я вижу, как они играют тремя или четырьмя разными стилями в одном матче. Я вижу, как они играют длинными передачами вперёд, иногда в контратаке, иногда глубоко и компактно, они начинают с высокого прессинга, а затем меняются.

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    • У этого "Ливерпуля" есть независимое мышление, понимание, что нужно игре. Это то, что напоминает мне о том "МЮ", и "Ливерпуль" играет в нынешнем сезоне намного лучше, чем я мог предположить», — приводит слова Невилла Sky Sports.

    «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков за 16 туров. «Мерсисайдцы» опережают ближайшего преследователя на 4 балла.

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