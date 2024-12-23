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    Гари Невилл: Футболисты «Манчестер Юнайтед» недостаточно хороши

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал нынешний состав команды. Бывший футболист отметил, что клуб всегда стремится быть на вершине.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Я думаю, это огромный плюс, что Рубен Аморим видит, какой состав у него есть. В прошлом были времена, когда вы могли обмануться, думая, что у вас лучшие футболисты, из-за достойных результатов и продвижения в лиге. Но они очень далеки во всех отношениях.

    Он дал всем шанс, ротируя команду, и я не думаю, что будет много тех, за кем он наблюдал и думал: "Да, я хочу, чтобы ты был в командном автобусе". Они все очень посредственные, и я не знаю, как это произошло, — они лучше, чем то, что показывают, давайте будем честны. Но это закономерность.

    Это большой плюс, что Аморим может смотреть на игроков при свете дня. У него есть шесть месяцев парада красоты, если хотите, — который скорее является парадом уродства. Он видит то, что фанаты "Юнайтед" наблюдали десять лет, — должна случиться культурная перестройка.

    Они все парни, которые стараются изо всех сил, так что это не личное оскорбление, но они недостаточно хороши, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед", потому что этот клуб стремится быть на вершине», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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