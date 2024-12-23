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    Кавазашвили: Пока не было Сафонова во Франции, Доннарумма не ломался

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    Экс-голкипер Анзор Кавазашвили выразил надежду на то, что Матвей Сафонов станет основным вратарем в ПСЖ.

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
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    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ

    «Я всегда сожалею как вратарь, когда коллега получает травму и не может играть. Я испытал это на себе, когда был помоложе, — потерял целый год! Но нас больше волнует судьба нашего воспитанника, чем чужого. Так что не будем переживать за итальянского вратаря. Пожелаем Сафонову, чтобы у него были крепкие руки и основное место в такой великой команде. Будем только рады, если будет играть в стартовом составе.

    Сафонову помогает Доннарумма своим физическим состоянием. Пока не было Матвея во Франции, Джанлуиджи не ломался и играл в основном составе. Может, какой-то психологический фактор влияет», — сказал Кавазашвили Чемпионату.

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