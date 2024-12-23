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    Кафанов: Думаю, Доннарумма быстро вернётся в строй

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о травме вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Травма серьезная, но если ничего не сломано, как это бывало у других вратарей, то Доннарумма достаточно быстро вернется в строй. Думаю, уже после отпуска.

    Не знаю, будет ли он в дальнейшем играть в маске, но когда вратарь такую профессию выбирает, он готов психологически к таким моментам. Думаю, в дальнейшем это не повлияет на его психологическое состояние», — сказал Кафанов «СЭ».

    В текущем сезоне Доннарумма провел 16 матчей во всех турнирах и пропустил 15 мячей, сыграв при этом 5 раз на ноль.

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