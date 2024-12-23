Гвардиола: Жизнь бросает вызов, и нужно с ним справиться

Главный тренервысказался о кризисе «горожан» в нынешнем сезоне.

«Эта команда так долго была стабильна. Мы побили все рекорды. Теперь мы на другой стороне. Мы должны найти выход. Иногда все становится сложно, но игроки должны думать так: "Окей, парни, давайте постараемся".

В конце концов, это просто игра. Можно побеждать, проигрывать, оставаться прежним, что-то менять, но это просто игра. Мы справлялись с этим, когда много побеждали. Но теперь мы живем на другой стороне, чего мы не ожидали. Я не знаю, каким будет результат. Но жизнь бросает вызов, и нужно с ним справиться. Я справляюсь как могу», — сказал Гвардиола пресс-службе «горожан».

В последних 12-и встречах во всех турнирах «Манчестер Сити» проиграл 9 раз. «Горожане» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе после 17-и туров.