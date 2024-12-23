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    Гвардиола: Жизнь бросает вызов, и нужно с ним справиться

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о кризисе «горожан» в нынешнем сезоне.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Эта команда так долго была стабильна. Мы побили все рекорды. Теперь мы на другой стороне. Мы должны найти выход. Иногда все становится сложно, но игроки должны думать так: "Окей, парни, давайте постараемся".

    В конце концов, это просто игра. Можно побеждать, проигрывать, оставаться прежним, что-то менять, но это просто игра. Мы справлялись с этим, когда много побеждали. Но теперь мы живем на другой стороне, чего мы не ожидали. Я не знаю, каким будет результат. Но жизнь бросает вызов, и нужно с ним справиться. Я справляюсь как могу», — сказал Гвардиола пресс-службе «горожан».

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    • В последних 12-и встречах во всех турнирах «Манчестер Сити» проиграл 9 раз. «Горожане» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе после 17-и туров.

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