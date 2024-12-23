В «Арсенале» обеспокоены травмой Сака

Главный тренер лондонского «Арсенала»обеспокоен полученной травмой лидера клуба, сообщает Daily Mail,

Испанский специалист опасается, что 23-летний англичанин выбыл из строя на «много недель». Пока не ясна степень повреждения Сака, первоначальный диагноз поставлен как повреждение подколенного сухожилия.

В ближайшее время игрок намерен обратиться к ведущему специалисту по подобного рода травмам, чтобы он установил точный диагноз и назвал примерные сроки восстановления.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас ожидается, что Сака вернется в строй не раньше марта. «Арсенал» после 17 туров идет третьим в таблице АПЛ с 33 очками.