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    В «Арсенале» обеспокоены травмой Сака

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета обеспокоен полученной травмой лидера клуба Букайо Сака, сообщает Daily Mail,

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    Испанский специалист опасается, что 23-летний англичанин выбыл из строя на «много недель». Пока не ясна степень повреждения Сака, первоначальный диагноз поставлен как повреждение подколенного сухожилия.

    В ближайшее время игрок намерен обратиться к ведущему специалисту по подобного рода травмам, чтобы он установил точный диагноз и назвал примерные сроки восстановления.

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    Сейчас ожидается, что Сака вернется в строй не раньше марта. «Арсенал» после 17 туров идет третьим в таблице АПЛ с 33 очками.

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