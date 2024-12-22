Широков: В прошлом году в «Спартаке» был Соболев и Угальде не мог себя проявить

Экс-футболист сборной Россиивысказался об игрев этом сезоне.

«Угальде — молодец. Его и брали для того, чтобы он забивал. Из того, что я видел: играть в двойке нападающих он не может — не так эффективен. Забивает тогда, когда играет в одного форварда — центрального. С краю он может играть, но тоже не настолько эффективен, его качества теряются.

В прошлом году в "Спартаке" был Соболев, которого ставили всегда. Соотвественно Угальде не мог себя ярко проявить. Как только появилась возможность и доверие, у него это получилось. Но посмотрим дальше, была ли это яркая вспышка или закономерность», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах, в которых забил 16 мячей и сделал три ассиста.